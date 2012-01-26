У Києві відкрили гарячу лінію з прийому скарг на НЛО та інші аномалії. На дзвінки очевидців аномалій відповідають уфологи-аматори. Вони відбирають найнеймовірніші та найменш зрозумілі свідчення людей про непізнані літаючі об`єкти і передають їх для подальших досліджень у Всеукраїнський центр аномалій "Зонд", пише Сегодня.

Творці гарячої лінії з прийому скарг на аномалії (тел. 063-49-600-45) - члени Всеукраїнської уфологічної громадської організації УФОДОС, для яких дослідження НЛО - хобі. Нещодавно по дзвінку було зняте щось металевого кольору й кубічної форми на Троєщині та незрозумілі кола на полях під Києвом.

Але найчастіше люди скаржаться на кулі в небі, що світяться червоним кольором, та ще й пульсують. "За рік ми отримуємо близько 50 повідомлень про аномальні об`єкти по всій Україні, більшість з них (15-20 повідомлень) у Києві. Повідомлення про найнеймовірніший феномен, який досі не розгаданий, надійшло кілька років тому з села Яблунівка під Києвом. Там сотні людей бачили НЛО трикутної форми", - розповів глава ЗОНДу Артем Білик. За його словами, на День Незалежності в Києві кілька десятків людей бачили дивний круглий об`єкт, що "висів" над пам`ятником Батьківщині-матері, періодично зникав і з`являвся.

ТСН