Антологію еротичної поезії презентували зі скандалом, стогонами і сміхом

«Ми повинні відреагувати на події з Юрком Винничуком, пропоную всім хором прочитати його вірш «Убий пі…», – сказав Капранов…

25 січня в київській книгарні „Є” відбулася презентація поетичної антології „Ніч Еротичної Поезії” (видавництво „Зелений пес”). До неї ввійшли еротичні та навколоеротичні вірші Юрія Винничука, Мар’яни Савки, Дмитра Лазуткіна, Келі Ликеренко, Михайла Карпового, Оксамитки Блажевської, Тетяни Винник, Людмили Дядченко, Анни Малігон, Ельвіри Молдован, Лесі Мудрак і Наталки Позняк.

А розпочався вечір не з еротики, а з дещо скандальної мізансцени. Ведучий Віталій Капранов прокоментував історію з обвинуваченнями одного з учасників антології, Юрія Винничука:

– Відбувся банальний радянський стук. Людина прийшла на поетичний вечір, почула щось крамольне і одразу побігла стукати в райком партії. Більше того, цей стукач сьогодні серед нас, це Володимир Бондаренко!

Виявилось, що й справді в залі присутній політолог Бондаренко, автор першої скарги на письменника.

– Я тут, бо ви мене запросили! – сказав він.

– Ні, я вас не запрошував, але якщо ви вже тут, я ще раз хочу сказати вам, що ви – стукач!

– Я не стукав, а протестував проти того, що 16-річна школярка... – почав переказувати політолог свої вже цитовані ЗМІ слова, але висловитись йому не дали. Тоді Володимир Бондаренко образився. – Якщо ви так зустрічаєте, то я піду.

– Ідіть, нам стукачі непотрібні.

На цьому перепалка закінчилась.

– Сьогодні, – продовжив Капранов, – ми повинні відреагувати на події з Юрком Винничуком, інакше таке ставатиметься все частіше, і завтра ми вже будемо боятися збиратися. Тому я пропоную підтримати Юрка, але не листом чи петицією – я пропоную всім хором прочитати його вірш «Убий пі...».

І справді, більшість присутніх зі сміхом продекламували скандально відому поезію.

Після цього перейшли до власне презентації. Виступали троє авторів, плюс Віталій Капранов читав вірші Михайла Карпового, який живе у Німеччині.

Першим читав свої твори Дмитро Лазуткін, вони виглядали найбільш об’ємними й метафоричними та, як не дивно, найбільш цнотливими і найменш вульгарними. Також він представив свій новий вірш „Шабля”, котрий, за його словами, невдовзі заспіває „одна дуже відома українська рок-група”.

Другою виступала Леся Мудрак. Її твори спираються на двох „китів” – ігри зі звуком та екстатична манера виконання. Леся ритмічно рухається, підвиває й спокусливо всміхається. Почитавши трохи сама, вона вирішила „потрешити” й викликала на сцену „для допомоги” спочатку поета Олега Коцарева, а потім Дмитра Лазуткіна. Коцарев стогнав, а Лазуткін робив різні маніпуляції з іграшковим коником, обидва ледь не довели публіку до істерики.

Останньою вийшла на сцену Келя Ликеренко, відома як ведуча віршованих прогнозів погоди на телебаченні, зі своїми класичними не надто вибагливими сюжетними віршами про веселі любовні пригоди.

Віталій Капранов ще прочитав кілька курйозних творів Михайла Карпового та про художницю Тетяну Шевченко. Вона створила для антології ілюстрації – досить дивні малюнки на межі пародії на „Камасутру” й типової етнографічної стилістики з оселедцями та вишиванками.

А наостанок видавець оголосив, що вже починається підготовка до нової еротичної антології. „Кастинг” для письменників на участь у ній оголосять уже ближчим часом на сайті „Друг читача”.

Микола Третяк

Фото з сайту "Коментарі"