Цьогорічний Сорочинський ярмарок відвідали більш як 940 тисяч людей

Національний Сорочинський ярмарок, який проходив у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області з 14 по 19 серпня, відвідали більш як 940 тисяч людей.

Про це УНІАН повідомили в Центрі зв`язків з громадськістю УМВС Полтавської області.

За даними організаторів ярмарку - ТОВ "Сорочинський ярмарок", цього року в роботі ярмарку взяли участь 266 підприємств усіх галузей промисловості, 230 майстрів народних промислів, більш як 400 приватних підприємців, 45 підприємств громадського харчування.

Інформаційними спонсорами ярмарку виступили 69 друкованих видань, 3 телеканали, 8 радіоканалів. Ще 8 телеканалів були акредитовані для висвітлення роботи ярмарку.

Під час проведення Сорочинського ярмарку правоохоронні органи зареєстрували 17 злочинів і 347 адмінправопорушень.

За словами заступника начальника УМВС України в Полтавській області - начальника міліції громадської безпеки Віталія ХАНА, складено 196 адмінпротоколів за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадському місці в нетверезому вигляді, 16 протоколів - за дрібне хуліганство, 42 протоколи складено по лінії економіки. Вилучено товарно-матеріальних цінностей на 10 тис. 466 грн.

Цього року правопорядок на Сорочинському ярмарку забезпечували 587 міліціонерів.