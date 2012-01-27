Дмитро Стус став гендиректором музею Шевченка

Міністр культури України Михайло КУЛИНЯК представив колективу Національного музею Тараса Шевченка нового генерального директора – Дмитра СТУСА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, у представленні також взяли участь Керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН та директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України Микола ЖУЛИНСЬКИЙ.

"Якщо відбуваються такі призначення, значить в Україні справді відбуваються зміни. – сказала Г.ГЕРМАН. – Дмитро СТУС – не тільки син відомого поета, який є для нас символом свободи і незламності духу. Він самодостатня особистість – цікава, модерна. Це дуже правильний вибір і дуже правильний крок». Вона висловила переконання, що Д.СТУС «зможе перетворити цей музей на таке джерело думки, дискусії, якихось громадських ініціатив, те, що хотів би, я думаю, Шевченко, - не лише щоб тут були речі, які про нього нагадують, а щоб тут справді було життя, і щоб тут справді багато робилося для розбудови вільної незалежної України, яка би мала посідати значну гідну роль у Європі".

У свою чергу М.ЖУЛИНСЬКИЙ подякував колективу музею за ту роботу, яка вже пророблена на сьогодні. «Музей має бути привабливим для українського та іноземного відвідувача. Дмитро Васильович працював у нас в Інституті у відділі архівів, він має досвід роботи з документами, тому думаю, це пожвавить науково-дослідну роботу музею», - додав М.ЖУЛИНСЬКИЙ.

Новопризначений директор, звертаючись до колективу музею, сказав: «Для мене це велика честь і велика відповідальність. Я вважаю за необхідне подякувати двом попереднім директорам за те добре, що вони тут зробили. І я докладу всіх можливих зусиль для того, щоб ліквідувати недоліки, без яких неможлива будь-яка робота. Більш-менш я уявляю проблеми, але про них говорити не хочу». Він запевнив, що зробить все можливе для поліпшення ситуації.