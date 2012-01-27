На Алеї слави з'явилися відбитки долонь Майкла Джексона

Відбитки ступень і долонь Майкла Джексона з`явилися в четвер, 26 січня, на Алеї слави перед Китайським театром Граумана (Grauman`s Chinese Theater) в Голлівуді.

Як повідомляє Reuters, їх залишили діти покійного співака, використовуючи його черевик і знамениту рукавичку зі сріблястими блискітками.

Поряд діти залишили відбитки власних долонь.

У церемонії, крім синів Джексона Принца Майкла і Принца Майкла II і доньки Періс Майкл, взяли участь і інші члени сім`ї "короля поп-музики", а також співак Джастін Бібер і близько сотні глядачів. Перед ними виступили артисти "Цирку дю Солей", які 27-29 січня покажуть в Лос-Анджелесі шоу, присвячене Майклу Джексону.

На Алеї слави міститься кілька тисяч відбитків долонь і ступень, залишених у цементі різними знаменитостями.

Майкл Джексон помер на 51-му році життя у червні 2009 року. Причиною смерті стало передозування ліків. У листопаді 2011 року особистого лікаря співака Конрада Мюррея було засуджено до чотирьох років в`язниці за ненавмисне вбивство свого пацієнта.

Lenta.ru

