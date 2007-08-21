19 українців відвідали «світову олімпіаду мистецтв» у Венеції

19 українців - переможців вікторини «Арт-літо у Венеції з PinchukArtCentre» відвідали «світову олімпіаду мистецтв»

Команда переможців вікторини «Арт-літо у Венеції з PinchukArtCentre» повернулась до України зі «світової олімпіади мистецтв».

Як повідомили УНІАН у Фонді Віктора ПІНЧУКА, протягом трьох днів перебування у Венеції переможці вікторини у супроводі куратора відвідали Арсенал, де представлено головну експозицію 52-ої Венеціанської Бієнале, національні павільйони інших країн у садах Джардіні та українську експозицію у Палацо Пападополі, яку цього року представляє PinchukArtCentre. Програма туру також включала пішохідні та водні екскурсії старовинною Венецією.

Як зазначається у повідомленні, 52-га Венеціанська Бієнале стала знаковою подією для України. Вперше Український павільйон назвали в числі трьох найбільш видатних подій Венеціанської Бієнале.

За словами арт-директора PinchukArtCentre Клер СТЕБЛЕР, «важливо, що люди приєднались до успіху своєї країни. Вони отримали чудову нагоду побачити та оцінити це самі, ознайомились з експозиціями інших країн, і по-новому побачили звичні речі й звичні процеси та оцінили власне місце в контексті світової культури».

Акція, організована PinchukArtCentre спільно з медіа-партнерами (газетою “Факти”, каналами "Новий" і М1, радіостанцією Хіт-FM), проходила 13 по 26 червня. Для перемоги у вікторині претендентам довелося продемонструвати знання історії виставок, що їх проводять в PinchukArtCentre, а також знання робіт і цікавих фактів із біографій художників, що представляють Україну на 52-ій Венеціанській Бієнале.

В експозиції Українського павільйону під назвою "Поема про внутрішнє море" виставляються роботи восьми художників з України, Німеччини, Великої Британії та США - Сергія БРАТКОВА, Олександра ГНИЛИЦЬКОГО, Лесі ЗАЄЦЬ, Бориса МИХАЙЛОВА, Юргена ТЕЛЛЕРА (Juergen Teller), Марка ТІЧНЕРА (Mark Titchner), Сема ТЕЙЛОРА-ВУДА (Sam Taylor-Wood) та Дизайна (Dzine).

52-а Венеціанська Бієнале триватиме до 21 листопада. Країна-переможець виставки буде названа в останній тиждень роботи виставки.

***Центр сучасного мистецтва PinchukArtCentre - один з проектів Фонду Віктора ПІНЧУКА у сфері культури. Одним із основних завдань PinchukArtCentre є модернізація української художньої сфери. PinchukArtCentre реалізує амбітну міжнародну програму виставок, що включає українських і зарубіжних художників. З моменту відкриття (вересень 2006 року) PinchukArtCentre відвідали понад 145 000 осіб.