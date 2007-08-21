БЮТ надасть допомогу музею Василя Стефаника
14:51, 21 серпня 2007Культура
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Про це сказала лідер блоку Юлія Тимошенко відвідуючи музей... Вона зустрілася з нащадками родини В. Стефаника, які сьогодні доглядають за музеєм...
БЮТ надасть допомогу для створення нормальних умов збереження експонатів музея-садиби визначного українського письменника Василя Стефаника, що знаходиться в селі Русів, на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це сказала лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, відвідуючи музей.
Вона зустрілася з нащадками родини В. Стефаника, які сьогодні доглядають за музеєм.
Ю. ТИМОШЕНКО розповіли, що минулого року музей письменника пограбували. Було викрадено 8 картин. До цього часу влада не подбала про те, щоб обладнати музей сигналізацією.
Лідер БЮТ ознайомилась з експозицією музею, яка включає рукописи, прижиттєві видання та особисті речі письменника.
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