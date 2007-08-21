БЮТ надасть допомогу музею Василя Стефаника

БЮТ надасть допомогу для створення нормальних умов збереження експонатів музея-садиби визначного українського письменника Василя Стефаника, що знаходиться в селі Русів, на межі Чернівецької та Івано-Франківської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це сказала лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, відвідуючи музей.

Вона зустрілася з нащадками родини В. Стефаника, які сьогодні доглядають за музеєм.

Ю. ТИМОШЕНКО розповіли, що минулого року музей письменника пограбували. Було викрадено 8 картин. До цього часу влада не подбала про те, щоб обладнати музей сигналізацією.

Лідер БЮТ ознайомилась з експозицією музею, яка включає рукописи, прижиттєві видання та особисті речі письменника.