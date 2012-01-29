У день пам'яті Крут Донецьк відзначився сутичкою

У Донецьку спровоковано сутичку під час ходи, присвяченій пам`яті героїв Крут.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні (о 16.30) біля одного з корпусів Донецького національного університету зібралися близько 30 осіб з мегафоном, з прапорами ВО «Свобода», громадської організації «Сокіл» і розпочали ходу до пам`ятника Т. Шевченку, приурочивши свою акцію пам`яті героїв Крут.

Але з`явилися кілька невідомих чоловіків, які почали агресивно поводитися по відношенню до учасників акції, у тому числі й до фотожурналістів, які намагалися відобразити подію. Ці чоловіки викрикували: «Донбас – це російський край», «Бандерівцям і фашистам – смерть!» і з погрозами заважали вести фотографування. За словами одного з фотокореспондентів, «як мінімум, чотири фотокамери ці неадекватні люди розбили або пошкодили».

Міліція, яка пізніше втрутилася, відтіснила нападників, одного з них затримала, тим самим дозволила учасникам маршу продовжити ходу, а журналістам виконувати свою роботу.

За словами начальника управління по зв`язках з громадськістю Донецької міської ради Максима РОВИНСЬКОГО, до міськради було подано заявку на проведення маршу, присвяченого пам`яті героїв Крут від «групи громадян», жителів Донецька.

Коментуючи кореспондентові УНІАН дані події, голова Донецької обласної організації ВО «Свобода» Володимир ГУПАЛО назвав це провокацією і підкреслив, що «Свобода» нікого не уповноважувала проводити ходу в Донецьку.

«Це провокація, це в усіх відношеннях провокація. Зараз в Донецьку немає керівника міської організації ВО «Свобода», тому що Артур ШЕВЦОВ, який раніше посідав цю посаду, був з`їздом знятий, і це загальновідомий факт», - сказав В. ГУПАЛО.

При цьому він додав: «Ходу ніхто не планував. Це все провокація, інакше ніяк я не оцінюю і не характеризую. Це звичайні провокаційні дії, не знаю навіть, з чийого боку».

У свою чергу, заступник політичної партії «Конгрес українських націоналістів», голова Донецької облорганізації «КУН» Марія ОЛІЙНИК також висловила думку, що запланована раніше групою громадян смолоскипна хода в Донецьку на честь пам`яті героїв Крут «тільки відлякує жителів». Вона підкреслила, що вшановування пам`яті героїв Крут повинно полягати, перш за все, в роз`яснювальній, просвітницькій роботі серед населення Донецького регіону, в проведенні масових круглих столів, конференцій і семінарів.

