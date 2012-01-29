Фільм «Поцілунок Путіна» одержав нагороду на кінофесті SunDance

Документальний фільм "Поцілунок Путіна" одержав нагороду на американському кінофестивалі SunDance.

Стрічку данського режисера Лізі Педерсен відзначили за найкращу операторську роботу. Картина присвячена колишньому комісарові прокремлівського руху "Наші" Марії Дроковій, яка залишила його після знайомства з представниками ліберальної опозиції. Героями фільму також є журналіст Олег Кашин, опозиціонер Ілля Яшин і глава Росмолоді Василь Якеменко. Володарів нагород фестивалю оголосили в місті Парк-сіті в штаті Юта.

Эхо Москвы

