Сьогодні 10 років з дня смерті Юрія Нікуліна

Юрій Нікулін був опорою для всього цирку, розповіла в інтерв`ю вдова артиста Тетяна Нікуліна.

"Для всього цирку він був справжньою стіною, на яку завжди можна було спертися, людиною, у якої завжди можна було запитати поради, попросити допомоги, і він ніколи ні в чому людям не відмовляв", - згадує Нікуліна.

За її словами, до директора цирку на Кольоровому бульварі постійно хтось приходив у кабінет, і двері цього кабінету були завжди відкриті. "У нього просили квартири, телефони, і приходили просто так, пили чай, жартували, розповідали анекдоти", - додала вдова артиста.

"Пройшло десять років з тих пір, як немає з нами Юрія Володимировича, і ці десять років пройшли як одна мить, нам до цих пір як і раніше його не вистачає зараз, як не вистачало й тоді", - зізнається Нікуліна, яка прожила зі знаменитим коміком 47 років.

"Люди запам`ятали його в основному по кіно, оскільки артист він був чудовий: вся його співдружність з Гайдаєм, фільми, які вони разом знімали. Я думаю, вони залишаться у пам`яті в людей на довгі роки, як і його драматичні ролі, які також, на мій погляд, залишаться на століття", - уклала вдова артиста.

Юрій Володимирович Нікулін, клоун, кіноактор, телеведучий, народний артист СРСР, помер рівно десять років тому - 21 серпня 1997 року.

«Оглядач»