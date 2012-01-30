Михайла Сидоржевського обрано головою Київської організації НСПУ

Головою Київської організації Національної спілки письменників України обрано головного редактора «Української літературної газети» Михайла Сидоржевського.

28 січня в Будинку художника відбулась позачергова звітно-виборча конференція столичної письменницької організації - у зв´язку з тим, що попередній очільник київських письменників Віктор Баранов нещодавно обраний головою НСПУ, пише "Буквоїд".

За результатами голосування, за Михайла Сидоржевського віддали свої голоси 136 делегатів конференції, за Сергія Батурина - 12. У свою чергу, Віталій Карпенко і Василь Степаненко взяли самовідводи, а Володимир Даниленко і Михайло Шевченко закликали своїх прихильників голосувати за Сидоржевського.

На конференції обрано Раду КО НСПУ. Заступниками очільника столичних письменників стали Володимир Даниленко і Василь Фольварочний, відповідальним секретарем - Олександр Бакуменко. Ревізійну комісію очолив Олександр Балабко.