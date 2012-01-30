Картину Гітлера продали за 32 тисячі євро

Пейзаж "Нічне море", намальований Адольфом Гітлером у 1913 році, був проданий з аукціону в Словаччині за 32 тисячі євро.

Про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на аукціонний дім Darte.

Ім`я покупця не розголошується.

Стартова ціна картини, що зображає нічне море під повним місяцем, складала 10 тисяч.

"Картина була виставлена на торги сім`єю словацького художника, який, імовірно, особисто зустрічався з Гітлером у період, коли той намагався відбутися як художник у Відні", - заявив глава Darte Ярослав Крайнак.

Як відзначає Лівий берег, минулого року Darte вже продав за 10 тисяч 200 євро іншу картину фюрера.