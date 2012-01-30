Українська стрічка й Богдан Ступка отримали “Золотих орлів”

Олександр Міндадзе отримав «Золотого орла» за фільм «У суботу» про Чорнобильську катастрофу, а Богдан Ступка – за роль глави сім`ї у фільмі «Дім».

На урочистій церемонії в Москві академіки кінематографічних наук назвали своїх фаворитів 2011 року.

«Золотого орла» за кращий сценарій отримав Олександр Міндадзе за фільм про перші дні після Чорнобильської катастрофи «У суботу», у створенні якого брала участь і Україна, а світова прем`єра відбулася в конкурсі Берлінського МКФ. Також стрічка встигла отримати гран-прі й спеціальний приз Брюссельського кінофестивалю. Національна прем`єра і прокат цього фільму в Україні пройшли навесні 2011 року.

«Орла» за кращу чоловічу роль другого плану отримав Богдан Ступка за роль старшого Шаманова у фільмі «Дім». Премію за артиста отримував режисер, який урочисто пообіцяв, що «Орел» долетить до середини Дніпра, тобто, до Києва, де живе Богдан Ступка. «Дім» завоював ще дві нагороди: «краща музика» композитора Едуарда Артем`єва та «кращий монтаж картини» Олександра Амірова. Цей фільм українські глядачі змогли побачити на кіноекранах у рамках ретроспективи фільмів за участю Богдана Ступки, приуроченої до 70-ти річчя актора, яка проходила в Києві в жовтні 2011.

Кращим ігровим фільмом року стала нова робота Андрія Звягінцева «Олена», який також отримав приз як кращий режисер. Ще дві статуетки «Золотий орел» за цю картину отримали актриса Олена Лядова (за кращу роль другого плану), а також Михайло Крічман (за кращу операторську роботу). Картина А. Звягінцева брала участь у програмі «Особливий погляд» Канського кінофестивалю, де отримала спецприз журі, а також була фільмом закриття кінофестивалю «Молодість» в жовтні 2011 року.

Також академіки нагородили акторський дует фільму Дуні Смирнової «Два дні» - Ксенію Раппопорт і Федора Бондарчука. Нагороди за кращий анімаційний фільм отримали «Три богатирі та Шамаханська цариця». Володарем «Золотого орла» в номінації «Кращий зарубіжний фільм» стала картина «Король говорить».

Спеціального призу за внесок у кіномистецтво був удостоєний 76-річний Валентин Гафт.