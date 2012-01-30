Відтепер вінчання в церкві "влетить" у 1000 грн.

У столичних церквах вінчання коштує 1000 грн, а хрестини - в 750 грн, хоча ще в минулому році це обходилося на пару сотень гривень дешевше. Навіть звичайні воскові свічки, які в 2011 році можна було купити по гривні, тепер продають по дві, пише "Сегодня".

Доплачувати по 50-100 грн тепер просять і за заїзд на територію храму на машині, фото і відеозйомку, хоча раніше багато де за це взагалі не брали грошей. У церквах говорять, що прейскурант виріс, тому що життя в столиці загалом подорожчало.

У Володимирському соборі УПЦ КП навіть говорити про ціни на таїнства не стали, вказавши на складений прейскурант на стіні. На кількох аркушах формату А1 докладно розписано, що за хрещення потрібно заплатити 200 грн, за вінчання 600, ну а якщо при цьому захочете фотографувати або знімати на камеру дійство, потрібно доплачувати 50 і 100 грн відповідно.

Схожий прейскурант дістали з-під лавки зі свічками та іконками у церкві "Живоносне Джерело" на території Лаври. Там було написано: "Хрещення однієї дитини - 750 грн, вінчання з хором - 1000 грн". Додатково потрібно купувати вино "Кагор", свічки, ну і обов`язково не забути про пожертву за сповідь. Ще одна цікава послуга, яку запропонували нам охоронці на в`їзді в Лавру, - проїзд до храмів на машині. За одне авто потрібно заплатити 100 грн.

В УПЦ КП пояснюють подорожчання церковних послуг зростанням тарифів на газ і необхідністю зробити ремонти в храмах.

ТСН