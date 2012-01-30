Київ розпочав підготовку до «Гогольфесту»

Київ розпочав підготовку до Міжнародного мультимедійного фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест», що відбудеться у столиці у вересні.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 117 від 25 січня, оприлюдненому на офіційному порталі міської влади.

Замовником проведення фестивалю визначено Головне управління культури КМДА.

Замовник повинен передбачити фінансування на проведення фестивалю у межах затверджених бюджетних призначень по галузі «Культура і мистецттво» на відповідний рік.

Управління культури має визначити виконавця та відповідального за проведення мистецького фестивалю, а також місце його проведення.

ГУ з питань надзвичайних ситуацій доручено підготувати дозвільну документацію для проведення феєрверків у рамках фестивалю відповідно до заявки виконавця та забезпечити контроль за його проведенням.