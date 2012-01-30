Сьогодні на МКФ у Роттердамі покажуть українську стрічку “Гамер”

Сьогодні на міжнародному кінофестивалі в Роттердамі відбудеться світова прем’єра української стрічки “Гамер”.

Драма “Гамер” буде показана на фестивалі у Роттердамі в рамках розділу “Світле майбутнє” (Bright Future), до котрої організатори включають дебютні роботи найбільших перспективних молодих режисерів з усього світу. Всього на фестивалі на фільм чекає чотири покази – раз на день з 30 січня до 2 лютого.

Міжнародний кінофестиваль у Роттердамі, що проходить з 25 січня до 5 лютого, є одним із найбільших світових європейських кінофестивалів, що спеціалізується на незалежному та альтернативному кіно. У 2012 році фестиваль відбувається вже 41-ий раз.

В Україні вперше “Гамера” показали в жовтні 2011 року на МКФ “Молодість” у рамках позаконкурсної програми.

“Гамер” – молодіжна драма про дорослішання підлітка-геймера Косса, котрий живе у світі комп’ютерних ігор. Герой не ходить до школи, конфліктує з мамою, але є кумиром багатьох однолітків в онлайн-світі. Нарешті Косс потрапляє на чемпіонат зі своєї улюбленої гри, де займає друге місце, але, повертаючись додому, намагається зрозуміти – чи це те, чого він хотів?

Стрічку було знято на фотоапарат, з невеликим бюджетом і за участі непрофесійних акторів. Автором сценарію і режисером “Гамеру” виступ 35-річний Олег Сенцов, для котрого фільм став дебютною роботою у кіно.