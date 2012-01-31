Квитки у плацкартних вагонах у 2012 році не подорожчають

Підвищення вартості проїзду в плацкартних вагонах у 2012 році не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Залізниця не підвищуватиме ціни на проїзд у плацкарті в сезоні 2012 року», - сказав він.

Водночас, Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що питання збереження рівня цін на проїзд в інших категоріях вагонів поки не вирішене.

«Щодо вартості проїзду в купе ми думаємо. Поки що рішення немає», - сказав він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що на сьогодні парк пасажирських вагонів «Укрзалізниці» налічує 7 025 пасажирських вагонів. Ступінь зношення цих вагонів 85,6%. «В Україні лише 50 вагонів з цих семи тисяч з вакуумними туалетами. Наші поїзди не пускають до Європи. Нам потрібно оновлювати парк вагонів», - сказав він.

Також Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що реформа пасажирських залізничних перевезень передбачає, що «швидкісні поїзди упродовж п`яти років повністю замінять старі», і після реформи «нічних поїздів не буде».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, у лютому на друге читання Верховної Ради буде винесено проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про залізничний транспорт» (щодо розмежування функцій державного і господарського управління галуззю).