Вкрадений пістолет Елвіса Преслі знайшли в туалеті

Пістолет, вкрадений кілька днів тому з музею Елвіса Преслі, знайдено на задньому дворі будівлі, звідки він був викрадений.

Smith & Wesson калібру 9 міліметрів входив в експозицію музею Elvis After Dark, розташовану поряд з садибою Елвіса Преслі Graceland. У понеділок стало відомо, що в ніч на 16 серпня зловмисник проник у музей, розбив вітрину й викрав зброю.

Приміщення музею було обладнане камерами відеоспостереження, і сцена викрадання у понеділок була показана в ефірі місцевого телеканалу.

Після того, як сюжет про пограбування вийшов в ефір, в поліцію подзвонив прибиральник музею Elvis After Dark і повідомив, що пістолет знаходиться у нього. За його словами, він виявив зброю 16 серпня на задньому дворі музею біля туалетних кабінок. Вирішивши, що пістолет іграшковий, він відніс його додому, очистив від бруду, і забув про свою знахідку. Про пістолет, повідомив прибиральник, він пригадав лише після того, як побачив сюжет про пограбування музею.

Представники поліції Мемфіса, де знаходиться музей Elvis After Dark, припускають, що грабіжник перенервував і йому терміново знадобилося скористатися туалетом. Випустивши пістолет біля кабінки, зловмисник побоявся його шукати і зник. Грабіжник, вважають в поліції, найімовірніше, був одним з шанувальників Елвіса Преслі, котрий приїхав у Graceland відзначити 30-у річницю смерті знаменитого співака. За попередніми підрахунками, 16 серпня - в день смерті Преслі - до Мемфіса приїхало близько 14 тисяч осіб.

Lenta.ru