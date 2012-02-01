Чому звільнили керівників провідних музеїв?

Зміни в керівництві музейних закладів України відбуваються тому, що їх очільники “незручні” Міністерству культури.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час прес-конференції висловив заступник голови українського товариства охорони пам`яток історії і культури Микола ПАРХОМЕНКО.

Він зауважив, що вперше зустрічається із ситуацією, коли не може пояснити “цих неадекватних рішень”.

М.ПАРХОМЕНКО переконаний, що основна причина усіх звільнень в тому, що керівники були “незручні” в ситуаціях, коли потрібно відстежувати фінансові потоки у музеях, або з’являється потреба проводити нову політику стосовно музейних колекцій. “Інколи музейники виявляють власну думку і можуть не прислухатися до рекомендацій Міністерства культури – тут “коса на камінь” – краще таких людей прибрати”, – сказав М.ПАРХОМЕНКО.

Він також схильний пояснювати ці події намаганням монетизувати музейні цінності. “Сьогодні музейний фонд, цінності є недоторканними, вони є державною власністю, вони не підлягають приватизації, заставі, передачі, продажу, купівлі”, – наголосив М.ПАРХОМЕНКО.

У свою чергу, представник громадянської ініціативи «Збережи старий Київ» Ігор ЛУЦЕНКО вважає, що звільнення відбуваються через наближення футбольного чемпіонату Євро-2012. “Навіть таку свою людину, як пані ГРОМОВА (екс-гендиректор Києво-Печерського заповідника Марина ГРОМОВА - УНІАН) вирішили звільнити, тому що не справляється з конкретним завданням – треба завершити цей величезний “марафет” на Лаврі”, – сказав І.ЛУЦЕНКО.

Він переконаний, що призначення “кризових менеджерів” містить в собі величезну загрозу, оскільки приходять “непрофесіонали, для яких музей є чимось загадковим і таємничим”.

Водночас, І.ЛУЦЕНКО висловив переконання, що ніякі конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися, а міністр культури України Михайло КУЛИНЯК не має жодного уявлення, яким чином виправдати ці кадрові зміни. “Який конкурс, якщо пану КУЛИНЯКУ “спустили” список з трьох прізвищ і поставили завдання їх призначити?” – обурився І.ЛУЦЕНКО.

Водночас, начальник відділу охорони пам`яток Національного заповідника «Софія Київська» Євген КОЖАН зауважив, що йому важко відповісти, чому було звільнено генерального директора заповідника «Софія Київська» Нелі КУКОВАЛЬСЬКУ. “Сьогодні, на жаль, ніхто з директорів заповідників чи музеїв не застрахований від того, що його звільнять”, – сказав він.

При цьому Є.КОЖАН зауважив, що представники міністерства та інші члени комісії, які проводили огляд заповідника, і виявили недоліки у роботі, “прийшли в ту сферу знань, де нічого не розуміють”. “Я хотів поговорити, але зрозумів, що краще поговорити з нашим двірником, - він більше розуміє”, – додав він.

***

Довідка УНІАН. На початку року було звільнено директорів провідних українських музеїв. Зокрема, з посади гендиректора Києво-Печерського заповідника було звільнено Марину ГРОМОВУ. На її посаду призначено Вікторію ЛІСНИЧУ, яка раніше працювала заступником міністра культури (5 квітня 2011 року під час вручення премії імені Олеся Гончара у столичному Будинку письменників В.ЛІСНИЧА назвала письменника О.Гончара поетом – УНІАН).

Також було звільнено з посади генерального директора заповідника «Софія Київська» Нелю КУКОВАЛЬСЬКУ. Ця посада залишається вакантною.

Крім того, Міністерство культури звільнило Наталю КЛИМЕНКО з посади генерального директора Національного музею Тараса Шевченка, призначивши замість неї Дмитра СТУСА.

26 січня було звільнено з посади директора Національного художнього музею України Анатолія МЕЛЬНИКА, який очолював цей музей з 2000 року. Ця посада також залишається вакантною.

27 січня було звільнено з посади директора Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогово Павла ФЕДАКУ, який очолював цей музей з 2009 р. На його посаду призначено Дмитра ЗАРУБУ, який раніше працював заступником голови Державної служби туризму і курортів, радником міністра культури України.