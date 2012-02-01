США оприлюднили записи, зроблені після смерті Кеннеді

Національний архів США оприлюднив раніше втрачені аудіозаписи вищих посадових осіб країни, зроблені в перші кілька годин після вбивства президента Джона Кеннеді в листопаді 1963 року, повідомляє Бі-бі-сі.

Серед них - розмови на борту Air Force One, на якому до Вашингтона з Техасу разом з тілом Кеннеді летів Ліндон Джонсон, який приніс присягу під час польоту і негайно приступив до виконання обов`язків глави держави.

На аудіозаписі чути, як він приносить свої співчуття по телефону матері убитого, Роуз Кеннеді.

Кореспондент Бі-бі-сі у Вашингтоні вважає, що оприлюднення записів лише підігріє інтерес конспірологів, які ставлять під сумнів той факт, що Джон Кеннеді був убитий злочинцем-одинаком.