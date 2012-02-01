Помер поет і громадський діяч Степан Сапеляк

У Харкові на 61-му році життя помер видатний український поет, публіцист, у минулому дисидент і правозахисник Степан Сапеляк. Про це повідомляє сайт «Справжня варта» з посиланням на письменника Анатолія Стожука.

Степан Сапеляк народився на Тернопільщині 1951 року, навчався у Львівському університеті. За активну, часом і підпільну, громадську діяльність та «націоналістичні» вірші в 1973 році був ув’язнений радянським режимом. З вісімдесятих років жив і працював у Харкові. Автор книжок віршів, публіцистики, спогадів. Лауреат численних літературних премій, у тому числі й Шевченківської. Був серед засновників українського ПЕН-клубу, членом Гельсинської групи, став однією з ключових постатей національно-демократичного середовища Харківщини кінця 1980-х – початку 1990-х років.

За попередніми даними, причиною смерті став інсульт.