Харківський бабак Тимко передбачив ранню і затяжну весну

Сьогодні, 2 лютого, бабак Тимко, який живе в Харківській області, побачив свою тінь, але, незважаючи на це, передбачив ранню і затяжну весну.

За традицією Тимка дістали з його будиночка на території біостанції Харківського національного університету в селі Гайдари Зміївського району Харківської області.

"Так сказав Тимко, і це не обговорюється", - заявив доктор наук, доцент біологічного факультету ХНУ Віктор Токарський.

При цьому він заявив, що друга декада лютого буде холодною, а справжнє тепло прийде в середині березня.

*** День бабака - народне свято в США і Канаді. Вважається, що потрібно спостерігати за бабаком, який вилазить з нори - за його поведінкою можна судити про близькість настання весни. Якщо день похмурий, бабак не бачить своєї тіні і спокійно залишає нору - значить, зима скоро закінчиться, і весна в цей рік очікується рання. Якщо ж день сонячний, бабак бачить свою тінь і ховається назад у нору - буде ще шість тижнів зими.

День бабака на біостанції ХНУ, де біологи займаються розведенням і вивченням бабаків, відзначається з 2004 року. Тимко II пророкує погоду з 2010 року. До цього її пророкував бабак Тимко, але він постарів, і його замінили. Крім харківського Тимка, в Україні погоду пророкує львівський бабак Мишко, якого розбудять 15 лютого.

Корреспондент

