В Іспанії виявили копію "Мони Лізи" написану одночасно з оригіналом

Реставратори музею Прадо виявили найбільш ранню копію картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза", яка, як передбачається, була написана одним з його учнів в той же час і в тому ж місці, що й знаменитий оригінал. Це відкриття було зроблено фахівцями музею при проведенні планових реставраційних робіт, під час яких під шаром чорного лаку вони виявили той же тосканський краєвид, що й на оригіналі. Той факт, що копія була написана разом з оригіналом, підтверджують і проведені в інфрачервоному випромінюванні дослідження. Вони дозволили виявити ті ж самі правки, які зробив сам Леонардо да Вінчі на оригіналі. Це дає підставу вважати, що виконав копію художник - мабуть, один з учнів геніального майстра - присутній при процесі створення "Мони Лізи". Нагадаємо, що раніше вважалося, ця копія "Джоконди", яка має практично такі ж розміри, що і оригінал, була написана на дубовій дошці, що виключало можливість її створення в Італії. Проте в ході нинішніх реставраційних робіт було встановлено, що твір створений на дошці з горіхового дерева, як і робота самого Леонардо да Вінчі. Співробітники музею Прадо також підкреслили, що зроблені ними відкриття підтверджені фахівцями Лувру. Тепер в кінці березня незвичайна копія відправиться в Париж на виставку, присвячену творчості Леонардо да Вінчі.

ТСН