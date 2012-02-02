Одна з найстарших жінок світу відзначила 127 день народження

Привітати з 127 днем народження Хуану Родрігес приїхав її наймолодший - 82-річний син, та 15 правнуків та 6 праправнуків. Народилась рекордсменка у 1885 році на невеликій фермі у провінції Гранма. Тут Хуана Родрігес прожила усе життя. Жінка була другою дитиною - усього в її родині було 13 братів і сестер. Її мати померла у сторічному віці, батько - у віці 96 років. На поважний вік жінка не скаржиться, щоправда зазначає, протягом останніх років її сильно почав підводити зір. Влада Острова Свободи стверджує, що саме Родрігес є найстарішою людиною в країні і, швидше за все, й на планеті. Адже вона одна з небагатьох старожилів, в яких є документи, які підтверджують дату народження.

ТСН