Томенко і Сумська народили сім чудес (фоторепортаж)

Українці, пакуймо валізи!

Країна обрала свої “Сім чудес”. А не побачити власні дива – це неподобство. Курс обирайте самі – чи з Заходу на Схід чи навпаки, адже переможцями стали культурно-історичні пам’ятки, розташовані у різних регіонах нашої держави. Заповідник “Кам’янець” у Кам’янці-Подільському ( а це Хмельниччина), Києво-Печерський історико-культурний заповідник, парк “Софіївка” в Умані ( а це Черкащина), національний заповідник Софія Київська, Херсонес Таврійський у Севастополі, Хотинська фортеця у Чернівецькій області і Національний заповідник “Хортиця” у Запоріжжі.

Підбиття підсумків та нагородження переможців акції відбулося на території Софії Київської. Вибір - не випадковий. Ініціатор акції, віце-спікер Верховної Ради V скликання Микола Томенко наголосив: “Софія – це найдавніша пам’ятка української держави, яка будувалася за часів правління Ярослава Мудрого. І це нагадує нам, що саме з мудрістю потрібно вибирати пам’ятки.” Акція була закрита, запросили лише журналістів. Втім, деякі організатори шкодували, що не зробили її “по той бік дзвіниці”, що сприяло б початку широкого загальнонаціонального руху.

За словами організаторів, існувало три ключових аргументи для визначення див – історична значимість об’єкту (ідеально, щоб він був давній), архітектурна і туристична привабливість. Визнали у три етапи. Спочатку за допомогою місцевих оргкомітетів було обрано 100 номінантів, потім з них відібрали 21 пам’ятку, які вже з 7 липня змагалися за звання одного з 7 чудес України. Остаточний рейтинг було сформовано за результатами Інтернет-голосування та опитування експертів.

Потім вивели середній бал. Микола Томенко зауважив: “Експерти майже без змін залишили ті 10 об’єктів, які перемогли в Інтернеті, єдина відмінність, яка стосувалася Софії Київської, але нас би ніхто не зрозумів би, якщо б Софія не потрапила до сімки чудес України.” (За результатами Інтернет-голосування у сімку потрапив Лівадійський палац, експерти дали йому 10 місце.)

Найбільшим здобутком організатори акції вважають те, що пробудили народ - міста і містечка, мешканці яких почали гордитися тим, де живуть, тим, що мають унікальну пам’ятку.

Водночас, довелось зізнатись, що громадськість по-різному зустріла акцію. В одних містах створювалися фан-клуби, перехожим роздавали флаєри з описом пам’ятки. У Севастополі кожного дня водії маршруток нагадували пасажирам останні результати, і просили пасажирів не забути проголосувати знов, таким чином підтримати пам’ятку. Та було й інакше. “Є регіони, які мене розчарували. Наші експерти дуже високо поцінували Святогірську лавру, але в голосуванні вона посіла одне з останніх місць. Очевидно, Донецький регіон скептично віднісся до цього заходу,” – розповів Томенко. Неактивним був Львів.

Хоча, слід врахувати і такий важливий фактор як доступність Інтернету. Адже в багатьох невеличких містах, тим паче селищах, майже не існує Інтернет-центрів чи Інтернет-кафе.

Тепер організаторам залишилось переконати державну та місцеву влади, а також бізнесменів, що це дійсно чудеса, які потребують фінансових вкладань, аби стати туристично привабливими. “Є об’єкти в тотальному туристичному безвихідді. От, наприклад, унікальна пам’ятка Кам’яна Могила. Вона найстаріша, з незвичайними наскальними малюнками. Але туристу неможливо туди добратися, нормально відпочити,” – зауважив Томенко. А секретар оргкомітету Олександр Бригинець додав: “Ми знаємо історію, що на Луганщині знайшли якусь піраміду, якій дуже багато років. Але ж вона не відбудована, туди не можна привести туристів.”

Після акції і учасники, і організатори сподіваються на збільшення туристичних та інвестиційних потоків, а деякі додають, що туристів значно побільшало вже зараз.

Про об’єктивність та чесність підсумків говорити трохи складно, адже кожен учасник вважав, що саме “його” пам’ятка повинна бути визнана чудом. Але конкурс на те й є конкурс – аби визначити переможців. Бригинець заявив: “У мене, як у людини, яка приймала рішення, нема відчуття, що щось не так. Я боявся, що занадто активний фан-клуб перетягне якусь пам’ятку яка не дотягує до певного рейтингу, але все сталося так, як мало статися.” І народна артистка Наталя Сумська, яка теж входила до оргкомітету, вважає, що все було доволі об’єктивно: “Я думаю, ми нікого не образили. Ми опиралися на голос народу. Були невеличкі розбіжності. Але ж не може бути одностайності в Інтернеті і в наших експертів.” Сама Наталя у голосуванні участі на брала. “Ми ж експерти,” - заявила артистка.

А от співачка Анжеліка Рудницька, теж член Оргкомітету, участь у голосуванні брала, причому досить активну. “Результати майже збіглися!, - радісно каже вона. - Але я ще голосувала за Кам’яну могилу і Антонієві печери.” Анжеліка розповіла, що побувала практично скрізь і на власні очі бачила 21 пам’ятку: “Тому мені було дуже легко робити якісь висновки, легко дискутувати, навіть коли поряд сиділи серйозні дяді-науковці. Я відстоювала свою точку зору, тому що мені здавалося, що це важливо.”

Переможці акції були дійсно задоволені і, користуючись нагодою, запрошували всіх відвідати їхні пам’ятки. А директор заповідника “Хортиця” подарував Томенку справжнє козацьке кресало XVII століття. Але викреслити вогонь Томенку так і не вдалося. “Ми мусимо феномен козацтва піднести на найвищий рівень і не втрачати козацькі традиції. Я от з першого разу не зміг вогонь видобути звідти,” – поділився він.

Усі переможці акції отримали нагороду – статуетку, виготовлену з зеленого мармуру, матової сталі та золотистого дзеркального акрилу. Ще три об’єкти отримали спеціальні відзнаки акції. В номінації “Визначна пам’ятка сучасної України” перемога була за музеєм “Писанка” (м. Коломия, Івано-Франківська обл.), “Визначною пам’яткою духовної України” було названо Острозький замок та академію (Рівненська обл.), а “Визначною пам’яткою новітньої історії” став Лівадійський палац-музей (м. Ялта, Крим). Відзнака, отримана ними, була точною копією “великої” статуетки, тому, в вченому сенсі можна сказати, що в України названо десять “чудес”.

Наприкінці акції хрещений батько див Микола Томенко заявив: “Ми прийняли рішення, як тільки закінчиться ця біда ( маю на увазі виборча компанія), продовжимо далі”. І пояснив: наступного року визначимо сім природних чудес України.

Отже, чудоманія лише почалася. І якщо цього року трохи сп`янілими від успіху виглядали на сцені директори названих “Семи” чудес – від Хотина до Херсонеса, то наступного року ними стануть….

Втім, це вже буде наступного року.

Анна Ященко