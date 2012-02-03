Рішення про заборону радянської символіки визнали незаконним

Волинський окружний адміністративний суд визнав рішення Луцької міської ради про заборону радянської символіки незаконним і скасував його.

Як повідомив УНІАН один з лідерів облорганізації КПУ Олександр КОНОНОВИЧ, таке рішення суду було прийнято 31 січня на підставі позову прокуратури Луцька.

Як вважає О.КОНОНОВИЧ, своїм рішенням суд «зробив подарунок усім лучанам напередодні відзначення 68-річниці визволення Луцька від фашистських загарбників та їхніх прибічників із ОУН-УПА 2 лютого».

За його словами, він «отримав відчуття задоволення, що у нашій країні є ще здоровий глузд, оскільки червоний прапор загалом в країні нікого не дратує. У Луцьку ж це перші нотки сепаратизму».

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня 2011 року на сесії міськради Луцька було заборонено розміщення радянської символіки. За таке рішення проголосували більшість депутатів. Проект рішення був підготовлений фракцією ВО «Свобода».

На початку січня цього року прокуратура Луцька опротестувала це рішення.

10 січня Луцька міська рада відхилила протест прокуратури.

