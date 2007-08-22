Діти Шухевича подають у суд на Табачника

Діти командувача ОУН-УПА Романа Шухевича мають намір подати до суду на лідера комуністів Петра Симоненка, віце-прем’єра з гуманітарних питань Дмитра Табачника за їхні негативні висловлювання на адресу Романа Шухевича.

Син пана Шухевича Юрій Шухевич, який зараз очолює УНА-УНСО, не виключає, що якщо ця справа в українському суді буде програна, він та його сестра Марія (діти Романа Шухевича та Наталі Березинської) захищатимуть честь та гідність свого батька у Європейському суді з прав людини.

Симоненко й Табачник згадують Гітлера

Свого часу пан Симоненко та пан Табачник заявляли про те, що чільник УПА нібито отримував нагороди від Гітлера.

У травні, виступаючи з трибуни Верховної Ради, Петро Симоненко заявив, що Україна не повинна вшановувати пам’ять Романа Шухевича, оскільки, як висловився лідер комуністів, ця людина “отримала з рук Гітлера два “Залізні хрести”.

Пізніше цю думку в інтерв’ю українським засобам інформації повторив гуманітарний віце-прем’єр Дмитро Табачник.

На запитання про те, як він ставиться до вшанування на державному рівні 100-річчя Романа Шухевича та присвоєння чільнику УПА звання героя України, урядовець відповів так:

"З огидою. Я вважаю їх проведення ганьбою українського суспільства. А тих, хто підштовхував Президента до підписання відповідного указу, - людьми непатріотичними, недалекоглядними і безсовісними. Тому що по-різному можна говорити про ветеранів УПА, які воювали разом з німцями проти Червоної Армії, а потім - проти військ НКВС...

Але офіцер, який одержував з рук Гітлера вищі бойові нагороди, - це особливий випадок. Уже дуже спеціальним треба було бути офіцером-неарійцем, щоб тебе відзначив вождь усього рейху", - цитує пана Табачника агенство УНІАН.

Нагород не було

Президент Світового конгресу українців Аскольд Лозинський, який допомагає родині Шухевичів у цій справі, стверджує, що таку заяву пан Табачник зробив вже після того, як з’явилося офіційне спростування від Національної академії наук.

Жодних нагород з рук лідера нацистів Шухевич не отримував, заявили науковці.

Шухевичі скаржитимуться у суд не тільки на Табачника, а й на український уряд загалом, який, на думку пана Лозинського, мав би звільнити віце-прем’єра після таких слів.

Постать Романа Шухевича є одним із приводів для суперечок не тільки між істориками, а й політиками.

Героїзація не всім мила

Віктора Ющенка його опоненти критикують за намагання реабілітувати воїнів ОУН-УПА та прирівняти їх у правах з ветеранами Другої світової війни.

Ця дискусія посилися після того, як Шухевичу було присвоєно звання героя України.

Останні опитування показали, що близько 40 % українців – поставилися до цього негативно. Вдвічі менше (близько 18% ) – цю ідею підтримують.

Андрій Єрмолаєв, директор центру "Софія", який проводив дослідження, пояснює його результати так.

"Спроба запропонувати одну версію, одну оцінку натикається на нерозуміння великої частини суспільства. Одна справа – історична реабілітація особистості. Інша справа – героїзація особистості. Дискусія щодо Шухевича – свідчення того, як непродумані кроки, пов`язані з увіковічненням, призводять до загострення політичної боротьби".

Марта Шокало, Бі-Бі-Сі