За концерт Мадонни українцям доведеться викласти 12 тис. грн.

Мадонна відповіла фанам, ображеним зависокими цінами на квитки. В інтерв`ю американському телеканалу поп-зірка заявила: якщо фани готові платити по триста доларів за дорогу сумочку, що заважає їм збирати гроші на її концерт упродовж року? Ціни на турне Мадонни, і дійсно, космічні. Так, за чутками, вартість VIP-квитка на шоу в Києві обійдеться у 12 тисяч гривень, повідомляє ТСН.Особливе. Щоб роздражнити своїх фанів, сьогодні Мадонна презентувала новий кліп - на пісню "Дай мені всю свою любов". На відео співачка насолоджується увагою цілої бейсбольної команди. Білявку затягну в чорну шкіру носять на руках, закривають від дощу парасольками, а ще парубки знімають власний одяг та кидають Мадонні під ноги, щоб та не ступала в калюжі. З`являється в кліпі і Нікі Мінаж, американська реп-співачка, яка написала кілька пісень для нового альбому Мадонни.

ТСН