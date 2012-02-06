У Лондоні триває виставка картин, написаних тваринами

У Лондоні відкрилася виставка картин, написаних тваринами. Експозиція розташувалася в Зоологічному музеї при Університетському коледжі.

Виставка стартувала 1 лютого і триватиме до 9 березня.

На ній представлені роботи, виконані слонами, шимпанзе, орангутангами, горилами й іншими тваринами. Картини створювалися в різних зоопарках світу, після чого були зібрані в єдину колекцію.

Організатори виставки підкреслили, що нинішня експозиція стала першою такого типу.

Як зазначає Orange News, на картинах, написаних слонами, можна побачити обриси дерев чи квітів, а роботи мавп швидше тяжіють до абстракціонізму.

У зоопарках світу тварин часто розважають заняттями живопису. Зазвичай інтерес до малювання проявляють людиноподібні, слони, коні та інші великі тварини.



Lenta.ru

