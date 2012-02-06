"Новий Давній Київ: сила тяжіння" (фільм 2012 р.)

Звідки є пішла земля руська, і чому без розуміння загадок минулого нам не побудувати щасливого майбутнього?

Що є причиною народження і загибелі цивілізацій?

Що дасть нам відтворення історії і який глибинний зміст несе в собі проект "Парк Київська Русь"?

Відповіді на ці питання – в новому фільмі "Новий Давній Київ: сила тяжіння".

Ще не так давно град Володимира був лише спогадом з давнини, про який матеріально нагадували хіба що залишки фундаментів кам`яних будівель на Старокиївській горі. Але в однієї людини, яка любить Київ усім серцем, з`явилася мрія – відтворити Стародавній Київ в його справжніх розмірах, в його колишній величі.

Ця людина – ідейний натхненник та президент "Парку Київська Русь" Володимир Янченко. Він вірить, що разом з відтворенням Київського Дитинця V-XIІІ століть, відновиться і могутня сила тяжіння. Та сама сила, яка, прокинувшись в цьому місці більше тисячі років тому, стала причиною створення однієї з найбільших імперій давнини – Київської Русі.

До його шляхетного починання долучилися однодумці – провідні історики, архітектори, культурологи.

