Cьогодні в Україні відзначають свято Державного Прапора

Вперше над Україною синьо-жовтий стяг підняли 17 років тому. На офіційному ж рівні свято запровадили 3 роки тому.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди Дня Державного прапора, починаючи з 10-ї ранку, візьме участь у церемоніях покладання квітів до пам’ятників Князю Володимиру, Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському, могили Невідомого солдата, пам’ятного знаку «Жертвам Голодомору 1932-33 рр.».