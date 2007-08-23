У Тернополі ввели безплатний проїзд для пасажирів... у вишиванках

У Тернополі впродовж чотирьох днів пасажири у вишиванках їздитимуть усім громадським транспортом безкоштовно.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник міського управління транспорту Ігор МЕДИНСЬКИЙ, відповідний меморандум перевізники підписали з міською радою.

“Вони охоче пристали на ідею міського голови. Чимало водіїв навіть сказали, що самі у ці дні замість уніформи одягнуть вишиванки”, - розповів І.МЕДИНСЬКИЙ. За його словами, безкоштовно людей у національних одностроях перевозитимуть 24-26 серпня з нагоди Дня незалежності, а також на День міста 28 серпня. Він зауважив, що збитків перевізникам не компенсовуватимуть, ця акція буде їхньою спонсорського допомогою місту.

Скільки саме доведеться перевезти людей безкоштовно, в управлінні точно вказати не можуть. “Ми хочемо, щоб людьми у вишиванках були заповнені усі маршрутки і тролейбуси. Також безкоштовний буде проїзд для тих, хто матиме одяг із символікою міста”, - сказав І.МЕДИНСЬКИЙ.

Він пообіцяв, що така акція буде проводитися і наступного року. “Це дуже хороша ідея, і вона не вмре. Я думаю, ми вже будемо старенькими, а ця традиція залишиться”, - припустив І.МЕДИНСЬКИЙ.

Він не виключив, що подібні акції перевізники спільно з мерією влаштовуватимуть і в інші свята, скажімо, на Новий рік людей у костюмах Діда Мороза також перевозитимуть безкоштовно.