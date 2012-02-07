Американці обрали кращий мультфільм року

У Лос-Анджелесі відбулася 39-а церемонія вручення щорічної анімаційної премії Енні (Annie Awards), що присуджується за найкращі мультфільми.

У номінації Найкращий повнометражний мультфільм перемогла стрічка Гора Вербінські Ранго - намальований на комп`ютері вестерн, що вийшов у прокат у лютому 2011 року. Головного героя мультфільму, хамелеона Ранго, озвучив Джонні Депп. Також в озвучуванні мультфільму взяли участь Айла Фішер, Ебігейл Бреслін, Білл Найі і Альфред Моліна.

Робота Вербінські також отримала Енні за сценарій і монтаж. Крім того, мультфільм претендував на нагороду за режисуру. Проте в цій номінації Ранго обійшла стрічка Дженніфер Ю Кунг-фу Панда-2.

Премія Енні вручається з 1972 року за досягнення в області анімації. Журі розглядає повнометражні та короткометражні мультфільми, а також телесеріали. Крім того, у двох номінаціях нагородами відзначаються фільми за участю справжніх акторів. Йдеться про категорії Анімаційні ефекти у фільмі з живими акторами і Анімація персонажів у фільмі з живими акторами. Цього разу відповідні нагороди дісталися стрічкам Трансформери-3: Темна сторона Місяця і Повстання планети мавп.



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