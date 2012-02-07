Карусель біля київського Пасажу працюватиме до травневих свят

Атракціон «Київська карусель», встановлений на площі біля Пасажу (вул. Хрещатик), працюватиме до 10 травня.

Про це повідомляють в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на підписане відповідне розпорядження голови КМДА.

Згідно з документом, до 10 травня буде також працювати інший дитячий атракціон – екскурсійного потягу, який курсує щобудня тротуарною частиною Хрещатика, а у вихідні дні – проїжджою частиною центральної вулиці Києва.

Як відзначають в КМДА, цієї зими, окрім традиційного святкового різдвяного ярмарку, столична влада підтримала організацію дитячих атракціонів на період новорічних та різдвяних свят – каруселі та дитячого потяга. Зараз дано дозвіл на продовження роботи вказаних атракціонів до травня.

Цікаво, що карусель оформлена 72-ма унікальними панно ручної роботи, на яких зображено найкращі краєвиди Києва. На каруселі одночасно можуть розміститися 60 осіб.