Помер знаменитий іспанський художник Антоні Тапієс

Знаменитий іспанський художник Антоні Тапієс (Antoni Tapies) помер 6 лютого в Барселоні у віці 88 років.

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на Фонд Тапієса.

Антоні Тапієс - живописець, скульптор і теоретик мистецтва - вважався одним з найвидатніших європейських митців свого покоління. Іспанська газета El Mundo присвоїла йому звання "останнього великого художника XX-го століття".

Тапієс був представником абстрактного експресіонізму. У своїх роботах він використовував нарочито прості матеріали - "відходи цивілізації". Однією з найбільш широко відомих робіт Тапієса є "Носок" - триметрова модель носка з діркою на п`яті.

Перша персональна виставка Тапієса була влаштована в Барселоні в 1950 році, у 1953 році його роботи виставлялися в Нью-Йорку і вперше були показані на Бієнале в Сан-Паулу. До кінця 1950-х років Антоні Тапієс завоював міжнародну популярність.

Роботи Тапієса представлені в більшості великих музеїв світу. Художник був лауреатом численних премій, зокрема, премії принца Астурійського - однієї з найпочесніших нагород Іспанії. У 2010 році король Іспанії Хуан Карлос I присвоїв йому титул маркіза.

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