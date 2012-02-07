В Ірані заборонили продаж лялькових Сімпсонів

В Ірані заборонили продаж ляльок, що зображають героїв мультсеріалу Сімпсони.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву газету Шарг.

За словами представника державного Інституту інтелектуального розвитку дитинства та юнацтва, іранська влада не хоче рекламувати продажем ляльок популярний продукт західної культури.

Крім того, чиновник відзначив, що в країні заборонені будь-які ляльки, що зображують дорослих або мають помітні статеві ознаки.

Серед кандидатів на заборону до продажів є і ляльки Супермена та Людини-павука. Проте їх влада вирішила не забороняти, адже ці супергерої "допомагають пригніченим".

У 1996 році Інститут інтелектуального розвитку дитинства і юнацтва дійшов висновку, що іранським традиціям не відповідає лялька Барбі - тоді її оголосили "троянським конем" західної культури.

Однак тільки в січні 2012 року продавцям Барбі в Ірані наказали прибрати її з прилавків.

За даними AP, в 2011 році обсяг імпорту іграшок до Ірану склав 57 мільйонів доларів. Популярним способом поставки дитячої продукції в країну залишається контрабанда, за допомогою якої за рік були ввезені іграшки загальною вартістю 20 мільйонів доларів.

Повідомлялося, що у Великобританії на онлайн-аукціоні eBay був проданий шматок застиглого прозорого клею, що нагадує голову Гомера Сімпсона з мультсеріалу Сімпсони.



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