Венеціанські канали вперше за 80 років взялися кригою

В італійській Венеції через небувалі для регіону холоди вперше за 80 років замерзли канали.

Крім сильних морозів на кілька регіонів Італії звалилися снігопади. У Римі завалило снігом Колізей. Громадський транспорт паралізований. Дістатися до віддалених населених пунктів можна тільки пішки.

Як передає CNN, в Мілані настільки холодно (мінус 5-6 градусів Цельсія), що суд відклав слухання справи італійського екс-прем`єра Сильвіо Берлусконі через "нестерпно низькі температури в приміщенні суду".

Тридцятиградусні морози тримаються в Німеччині. У Франції мінус десять, але за тутешніми мірками це незвично холодна погода. Дороги завалило снігом, через що утворилися кілометрові затори. Поліція не встигає реєструвати ДТП.

Як передає Euronews, жертвами найсильніших холодів в Європі стали щонайменше 360 осіб.

У Сербії через снігопади оголошено про введення режиму надзвичайної ситуації. Боснія практично паралізована через снігопади. Деякі села і селища на сході країни втратили зв`язок із зовнішнім світом. Дитяче харчування та інші необхідні товари сюди доставляють на вертольотах.

У Хорватії десятки сіл відрізані від зовнішнього світу. Через двометрові кучугури не може проїхати спецтехніка.

У Болгарії танення снігу спровокувало прорив греблі, через що під воду пішло ціле село Бісер. Загинули 9 осіб. Більше 60-ти вдалося врятувати. Тим, хто втратив житло або зазнав інших матеріальних збитків, влада обіцяє виплатити компенсації.

Також повінь почалася в Греції, де зливові дощі не припиняються вже кілька днів.

Корреспондент