У Москві демонтували пам’ятник Шевченку

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Москві демонтовано для проведення реставрації.

Про це повідомляє Департамент інформаційної політики МЗС України.

"Урядом Москви було прийнято рішення про тимчасовий демонтаж пам’ятника з метою його реставрації. Проведення цієї реставрації буде співпадати з будівельними роботами біля готельного комплексу "Україна", де розташований пам’ятник", - сказано у повідомленні.

При цьому в МЗС підкреслили, що українська сторона "вдячна уряду Москви та МЗС РФ за завчасне попередження про плани щодо реставрації пам’ятника".

За інформацією МЗС, було домовлено, що реставраційні роботи пам’ятника будуть завершені до проведення у 2014 році спільних заходів з відзначення 200-річчя з дня народження Шевченка.

Українська правда