У світі відзначають 200-ліття Чарльза Діккенса

Cвяткування 200-літнього ювілею британського письменника Чарльза Діккенса очолив у Лондоні принц Чарльз. У Великій Британії відсвяткувати день народження письменника зібралось небувале число його нащадків – більше 200 осіб.

По всьому світу 7 лютого проходить 24-годинний марафон, організований Британською Радою, в ході якого в 24 країнах, у тому числі Іраку, Китаї і Пакистані, по черзі зачитують уривки з 24 творів письменника. Розпочав читання в Лондоні у Кутку поетів Вестмінстерського абатства, де похований Діккенс, відомий актор Ральф Файнз.

До цієї дати також приурочені театральні вистави та виставки, які проходять по всій Британії, а також у Цюріху і Нью-Йорку. В Іспанії данину пам’яті знаменитому англійцю віддають блогери.

Діккенс народився 7 лютого 1812 року в заможній родині, але незабаром його батько розорився, і хлопчик змушений був відправиться працювати на фабрику, що потім знайшло своє відображення в його романах, в тому числі і знаменитому «Олівері Твісті».

Перша коротка розповідь Діккенса побачила світ в 1833 році, приблизно тоді ж, коли він почав роботу парламентським журналістом у Лондоні.

Перший опублікований роман Діккенса – «Посмертні нотатки Піквікського клубу», який друкувався частинами в 1836 році, приніс йому величезний успіх. Найвідомішими творами Діккенса називають «Пригоди Олівера Твіста», «Пригоди Ніколаса Ніклбі», «Великі сподівання».

Під час похорону Діккенса присутнім роздали епітафію зі словами: «На згадку про Чарльза Діккенса (найпопулярнішого письменника Англії), який помер у власній оселі, Гайгем, поблизу Рочестера, Кент, 9 червня 1870 у віці 58 років. Він співчував бідним, знедоленим і пригнобленим; і зі смертю один із найвизначніших письменників Англії втрачений для світу. Стверджують, що останні словам, які промовив Діккенс: «Будьте природніми, діти. Для письменника природнє – виконання всіх правил мистецтва».

Радіо Свобода