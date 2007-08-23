Акція від Ющенка - «Український прапор у кожну родину»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні презентує загальнонаціональний проект «Український прапор у кожну родину».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави оголосить про початок акції під час церемонії вручення державних нагород з нагоди Дня Незалежності у Секретаріаті Президента.

За даними прес-служби, позиція глави держави полягає в тому, що прапор як національний символ об’єднує всю українську громаду. “Український прапор – це слава і могутність України, символ нашого відродження і благословенний знак поступу народу в майбутнє. Глава держави переконаний, що прапор уособлює сутність національних устремлінь, які формуються в усіх регіонах країни в ім’я української солідарності, цілісності, національної гідності”, йдеться у повідомленні прес-служби.

Акцію «Український прапор у кожну родину» заплановано на три роки. Її розподілено на чотири етапи.

Перший етап - забезпечення прапорами сільських, селищних рад та сільських шкіл

Другий етап - забезпечення прапорами районних шкіл та мешканців районних центрів

Третій етап - забезпечення прапорами державних установ, навчальних закладів міст та обласних центрів

Четвертий етап - забезпечення прапором кожної родини.

Також під час церемонії вручення державних нагород прапори будуть вручені усім нагородженим главою держави. Крім того, у День Незалежності на Софійській площі юнакам та дівчатам з різних регіонів країни, які народилися 24 серпня 1991 року, Президент вручить державні прапори разом з паспортами громадянина України.