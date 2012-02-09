Філарет звернувся до Януковича з питань передачі храмів

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ від імені Української православної церкви Київського патріархату закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вжити всіх заходів із попередження ухвалення парламентом законопроекту про передачу у власність Російській православній церкві Києво-Печерської Лаври, Почаївської Лаври та Богоявленського монастиря в Кременці.

Текст листа ФІЛАРЕТА розміщений на офіційному веб-сайті Української православної церкви Київського патріархату.

ФІЛАРЕТ просить В.ЯНУКОВИЧА як до гаранта конституційних прав вжити всіх передбачених законодавством засобів для того, щоби не допустити прийняття і введення в дію «провокаційного» законопроекту № 9690 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)», який був внесений 11 січня 2012 р. на розгляд Верховної Ради України. За словами патріарха, зазначений законопроект – «чергова провокаційна законодавча ініціатива, реалізація якої може серйозно погіршити міжконфесійні відносини в Україні, загострити суспільне протистояння».

«За красивою назвою законопроекту фактично ховається намір дозволити приватизацію Московським патріархатом українських національних святинь – Києво-Печерської Лаври, Почаївської Лаври, Богоявленського монастиря в Кременці. Більше того, додатком до законопроекту передбачається передача у власність Московського патріархату комплексу Феодосіївського монастиря (охоронний № 7, вул. Січневого повстання, 32) – того комплексу, який 20 років на законних підставах перебуває у користуванні Київського патріархату, і де діє чоловічний монастир», - наголошує ФІЛАРЕТ.

За його словами, як відомо, УПЦ Московського патріархату є структурною частиною Російської православної церкви, тому немає ніякої юридичної гарантії того, що українські святині, формально передані у власність монастирям УПЦ МП, по суті, не стануть власністю безпосередньо російської структури – Московської патріархії.

«На численних прикладах – від ціни на газ до боротьби проти українського сиру – ми добре бачимо, яку недружню політику веде нинішнє російське керівництво проти України. Переконаний: бажання Кремля отримати контроль над українською газотранспортною системою, затягти у кабальний Митний союз та ініціативи «приватизації» на користь Московського патріархату українських святинь – події з одного ряду», - зазначає ФІЛАРЕТ.

При цьому він зауважує, що частина комплексу Києво-Печерської Лаври, Почаївська Лавра і Богоявленський монастир у м. Кременець давно передані у користування відповідним монастирям УПЦ, що цілком дозволяє їм повноцінно проводити свою статутну діяльність, але також і зберігає за державою контроль за станом визначних пам’яток духовної та матеріальної культури світового значення. На переконання патріарха Київського і всієї Руси-України, цей порядок є оптимальним з точки зору балансу інтересів держави і відповідних релігійних громад, а тому має зберігатися і надалі.

«Слід наголосити також, що все церковне нерухоме майно було за правління російської імператриці Катерини ІІ відібране у власність держави. І юридично Православна Церква у межах Російської імперії була лише розпорядником, а не власником майна, тим більше, що й сама вона юридично була державною структурою. Це створює додаткові проблеми у питаннях реституції», - вказує ФІЛАРЕТ у листі до В.ЯНУКОВИЧА.

Предстоятель УПЦ КП зазначає, що автори законопроекту в його мотивувальній частині посилаються на європейські рекомендації щодо реституції церковного майна. Водночас, на думку ФІЛАРЕТА, «посилання на ці рекомендації є безпідставними, адже їх законопроект спрямований не на комплексне вирішення питання реституції, а на передачу духовних святинь українського народу конкретним громадам лише однієї церкви».

«Особливе ж обурення викликає намагання авторів законопроекту тихцем відібрати у Київського патріархату на користь Московського патріархату комплекс Феодосіївського монастиря в Києві! Невже народні депутати України не розуміють, яке релігійне протистояння вони провокують лише самими намірами вчинити подібне беззаконня?», - наголошує патріарх, підкреслюючи, що міжконфесійний мир легко порушити, але важко відновити.

ФІЛАРЕТ висловив упевненість, що українські святині мають залишатися власністю українського народу.

Аналогічні за змістом листи предстоятель УПЦ Київського патріархату також надіслав на адресу Кабінету міністрів України та Верховної Ради України.

Довідка УНІАН. Група народних депутатів з фракцій більшості 12 січня 2012 року зареєструвала у парламенті законопроект № 9690 «Про внесення змін до деяких законів України (щодо передачі об’єктів культурної спадщини релігійним організаціям)».

Зокрема, авторами законопроекту є Андрій ДЕРКАЧ, Василь ГОРБАЛЬ, Дмитро ШЕНЦЕВ (усі з фракції Партії регіонів), Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (Народна партія), Олександр ГОЛУБ (КПУ) та член депутатської групи "Реформи заради майбутнього" Ігор РИБАКОВ.

Законопроект передбачає передачу об’єктів культурної спадщини національного значення у безоплатне користування або у власність релігійних організацій. Документом пропонується уряду «у тримісячний строк вирішити питання стосовно передачі об’єктів, розташованих у Кременецькому районі, Свято-Богоявленському жіночому монастирю Тернопільської єпархії і Почаївській Свято-Успенській Лаврі Української православної церкви, а об’єктів, розташованих у місті Києві, – Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічому монастирю) Української православної церкви без права відчуження».

Законопроект містить перелік з 10 сторінок пам’яток архітектори та культури, розміщених на території Почаївської та Києво-Печерської лаври, які пропонується виключити зі списку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.