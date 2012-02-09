125-річний ювілей Леся Курбаса відзначать на державному рівні

Верховна рада Україна ухвалила рішення про урочисте відзначення на державному рівні цього року 125-річчя з дня народження видатного театрального діяча Леся Курбаса.

За ухвалення відповідної постанови проголосували 376 народних депутатів з 431 зареєстрованого у сесійній залі.

Постановою рекомендовано Кабінету міністрів вжити заходів з відзначення цієї дати, Державному комітету телебачення і радіомовлення - організувати тематичні теле- і радіопередачі, а «Укрпошті» - видати серію поштових марок, присвячених 125-річчю з дня народження Л.Курбаса.

Довідка. Лесь Курбас (1887-1937) - український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач. Народний артист УРСР (1925). Є засновником кількох театрів, у тому числі театру «Березіль», який пізніше перейменовано у театр ім. Т.Шевченка (Харків). Був репресований, у 1937 році розстріляний на Соловках. 1957 року посмертно реабілітований.