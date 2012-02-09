Андрій Курков презентуватиме роман про Львів

13 – 14 лютого Андрій Курков перебуватиме у Львові у рамках всеукраїнського туру на підтримку свого нового твору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, 7 лютого стартував всеукраїнський тур Андрія Куркова, який організовує видавництво «Фоліо» і «Клуб сімейного дозвілля» на підтримку його нового роману - «Львівська гастроль Джимі Хендрікса». В рамках туру будуть зустрічі в вищих навчальних закладах, творчі вечори та автограф-сесії в книжкових магазинах.

Всесвітньо відомий письменник відвідає 13 міст нашої країни. Стартував тур у столиці. А 13-14 лютого відомий письменник перебуватиме у Львові.

«Ідея роману виникла на зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим. Мер запропонував написати роман, який міг би популяризувати Львів у світі, і щоб той, хто роман прочитав, неодмінно захотів приїхати у це місто», - каже Андрій Курков про свою нову книгу.

Довідка УНІАН. Андрій Курков народився 23 квітня 1961 року в Будогощі (Ленінградська область Росії), з двох років мешкає у Києві. Закінчив Київський педінститут іноземних мов. В армії (1985-87 рр.) служив охоронцем в Одеській виправній колонії, там почав писати казки.

Працював сценаристом на кіностудії ім. Довженка, викладав у Белл коледжі (Кембридж).

З 1988 року - член англійського Пен-клубу. Член Спілки кінематографістів України (з 1993 р.), Спілки письменників України (1994 р.). За його сценаріями поставлено більше десятка фільмів, зокрема і «Приятель покійного» (1997 р.), знятий за його ж романом.

Одружений. Виховує троє дітей.

Найвідоміші твори: «Не приведи мене в Кенгаракс», «11 незвичайностей», «Бікфордів світ», «Смерть стороннього», «Пікнік на льоду», «Лагідний ангел смерті», «Милий друг, товариш покійного», «Географія одиночного пострілу», «Сади пана Мічуріна», «Остання любов президента», «Закон равлика», «Улюблена пісня космополіта», «Нічний молочар», «Садівник з Очакова», «Пригоди пустомеликів» (дитяча книжка), «Школа котикоповітроплавання» (дитяча книжка).