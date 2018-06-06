Юрій Шевчук: Розбагатію - куплю квартиру в Києві
Намагаються мене, як метелика, приколоти то до цього прапора, то до того... Адже в Росії все тільки починається... Мої пісні всі про любов, не про ненависть же...
Якщо талант йде рука в руку з честю, то художника люблять усі три покоління сучасників і всі народи на одній шостій суші. Здається, стільки займала територія колишнього СРСР... Це він збирав стадіони в Грозному, був на Майдані в Києві і на Болотяній площі в Москві... Це він на запитання Путіна "А вас як звуть, даруйте?" відповів просто, але "зі смаком": "Юрій Шевчук, музикант"...
Я йшла на прес-конференцію до лідера культового гурту ДДТ, розуміючи, що запитання буде задати складно. Вирішила просто слухати й записувати...
Власне, сама прес-конференція в Києві - це анонс майбутніх концертів у нашому місті. На думку Шевчука, російського року в такому концепті, який вони збираються тут представити, ще не було. Спочатку він із зітханням погодився відповісти на запитання про політику: «Гаразд, назвався грибом.., відповім на запитання». А потім все-таки говорив про альбом, про музику, про дорожнечу квитків і про щедрість.
ПРО ПОЛІТИКУ І ЗОМБОЯЩИК
|Юрій Шевчук
Не лаятимуся. Але ж це приниження просто... Люди хочуть жити в країні, не жити по указці, не бути болтом у цих плішивих стадах...От і все це нормальне людське бажання...
|Дмитро Биков
У Росії суспільство видужує, починає ставити собі запитання.
Є революції в моді, в мистецтві. А є духовні революції. А є погроми. Я проти погромів. У 1917 році були погроми. Треба розуміти різницю між погромами і революцією. Революції робляться не від заздрості до багатого. У нього немає соціальної ненависті. Людина, яка за революцію духу, хоче, щоб люди, які її оточують, жили нормально, по-людськи. А бунт робить чорна злобна заздрість: «Ти, сука, багатий, ми тебе спалимо». І коли влада говорить, що це одне і те саме — неправда. Неправда, це різні речі.
ПРО НОВУ ПРОГРАМУ ДДТ І ДОРОГІ КВИТКИ
Альбом «Иначе», який буде представлений у Києві, це 16 нових треків і старі пісні. Йому передував пошук. Бажання нових оранжувань, бажання звільнення від штампів, які окремі художники називають стилем. Ну і письменники, і журналісти називають стилем. Були пошуки звуку, кожна пісня пережила по п`ять-шість реінкарнацій... Шукали свіжак... У музиці його більше...
|Сергій Чернов
Про що мої нові пісні? Мої пісні всі про любов, не про ненависть же... Про свободу, іноді вони соціальні, іноді це памфлет... Художник повинен звільняти від тиску цього глобального наочного світу, цього нескінченного речизму. Ми на гачках нескінченних нових холодильників, телевізорів, речизму. Людина стає придатком суспільства споживання. Головний герой нашого шоу Сергій Чернов за сюжетом, пропливши весь СРСР, виходить голий, а там бабуся-блокадниця по воді йде, як по сухому... Вихід до свободи, ось що важливе... Внутрішню свободу ніхто не відміняв...
Ці відеодекорації для шоу «Иначе» возити дуже дорого. Параметри екрану - 46 на 12 метрів. Це майже хрущовка за обсягами. Але мало міст, де можна ставити таку декорацію. Там, де не можна поставити відеодекорацію, ми робимо камерну програму «Сольник». Постановка рок-шоу влетіла в копієчку. У народу грошей немає, і програма дуже дорога: звук, колір коштує близько мільйона рублів. Підвищуємо ціни на квитки - народ не хоче йти... Тут є конфлікт між хорошим шоу європейського рівня і зарплатою бюджетників. Фінансово нам важко, ходимо по лезу бритви. При цьому, тільки двадцята частина вартості квитків піде на зарплату, інше - на технології. Адже ми не рекламуємо пиво, не рекламуємо алкоголь. У нас немає рок-н-рольних спонсорів. Ми розуміємо, що не можемо брати гроші у багатьох людей, які... Не уточнюватиму.
"Форбс" про мене написав, що я багатий. Але вони, скоріше, порахували мої старі борги... Не знаю, що ними рухало, коли вони публікували таку інформацію. Можливо, вони накаркають прибуток... Може, щось і заробимо. Після цієї публікації у "Форбс" йду з дому в студію. У Москві там поряд із будинком мої вічні бомжі. Вони мене обліпили:
- Юра, чувак, ти ж ніби багатий. Дай твоїх щедрот на "випити, закусити". Ну я дав їм випити і закусити... Я завжди їм даю, своїм бомжам...
А взагалі я радий, що в Києві. Розбагатію — куплю собі тут квартиру, в старому будинку...
Зі сказаного Юрієм Шевчуком на зустрічі з Путіним і його ж коментарів після неї:
Ми живемо в становій країні... Де шахтарі йдуть в шахту, як у штрафбат. Міліція служить начальству й кишені... Плакатами патріотизм не побудуєш...
Я побачив людину, що створила вертикаль влади і стала її заручником...
Наші діти житимуть у похмурій, злобній корумпованій країні. Давайте вип`ємо, щоб вона змінилася...
Титанік придумали професіонали, а Ноїв Ковчег — любителі. Громадянське суспільство - це любителі. «Любителі» - від слова любов... Любов допомагає бачити, відчувати, у тому числі й свободу...
Записала Маша Міщенко