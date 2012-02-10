В Україні встановлять другий часовий пояс?

Кабінет міністрів найближчим часом внесе до парламенту проект рішення щодо встановлення в Україні другого часового поясу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА повідомив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, ідеально було б, якби Україна переводила годинник разом з країнами Європейського Союзу.

«Ідеально, якби ми навесні і восени переводили годинники синхронно з країнами Євросоюзу», - сказав міністр.

Саме тому, додав В.БАЛОГА, уряд пропонуватиме перейти навесні на «літній» облік часу.

«Я сподіваюся, що в цій залі буде понад дві третини голосів, щоб ми проголосували за другий часовий пояс і в цьому другому часовому поясі жили. Я вважаю, що це зважене рішення уряду, яке буде внесене найближчим часом на розгляд Верховної Ради», - додав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня 2011 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою встановила з 27 березня 2011 року на території України час другого часового поясу з додаванням однієї години. Таким чином, було скасовано щорічне переведення годинників на «зимовий» та «літній» час.

Після багатьох звернень науковців та обурення громадян ВР скасувала постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України». В Україні було збережено перехід на «зимовий» час – 30 жовтня громадяни перевели стрілки годинників на годину назад.

25 січня 2012 року Кабінет міністрів відклав розгляд законопроекту «Про порядок обчислення часу на території України», яким пропонувалося встановити, що вся Україна знаходиться у другому часовому поясі, оскільки більша частина території країни знаходиться саме в цьому поясі.

За словами міністра надзвичайних ситуацій Віктора БАЛОГИ, причиною перенесення розгляду питання стала позиція віце-прем`єр-міністра, міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, який висловив думку, що Україна повинна бути в третьому часовому поясі, «щоб росіянам було зручно до нас їздити».

30 січня за результатами відповідних наради під головуванням прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА В.БАЛОГА повідомив, що законопроект про обчислення часу на території України ґрунтуватиметься на позиції уряду - цього року перейти на «зимовий» час і залишити Україну в другому часовому поясі.

Метеорологи та медики підтримують ініціативу встановлення в Україні другого часового поясу.