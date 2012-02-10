У фестивалі «Харьковская сирень» візьмуть участь польські митці

У Міжнародному фестивалі «Харьковская сирень», крім ряду країн, які щороку беруть участь у конкурсі, планується участь польських режисерів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові вже відправило інформацію про фестиваль до найбільш престижних польських кіношкіл і отримало у відповідь зацікавлені відгуки.

На даний момент інформація про Міжнародний фестиваль короткометражного кіно «Харьковская сирень» розміщена на інтернет-сторінках Школи режисури Анджея Вайди у Варшаві, Академії Multi Art у Кракові, Вищої школи кінематографічної майстерності в місті Лодзь та Польського інституту кіномистецтва.

Як повідомляв УНІАН, IV міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Харьковская сирень» відбудеться з 10 по 13 травня 2012 року.