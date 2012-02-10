У Музеї Ханенків навчать, як зацікавити дітей мистецтвом

15-19 лютого в київському Національному музеї імені Богдана та Варвари Ханенків за підтримки громадської організації “Культурний проект” відбудеться майстер-клас французького педагога і мистецтвознавця, консультанта міністерства освіти Франції Франсуази Барб-Галь “Як розмовляти з дітьми про мистецтво”. Мета — познайомити охочих із новітніми педагогічними розробками в галузі естетичного виховання дітей. Француженка запропонує свої способи долучати наймолодше покоління до здобутків світового мистецва, зробити знайомство з ним цікавим і захоплюючим.

Вступна лекція запланована на 17 годину 15 лютого. Впродовж наступних чотирьох днів лекції відбуватимуться об 11 годині.