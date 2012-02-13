Володаркою шести «Греммі» стала Адель
09:37, 13 лютого 2012Культура
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Зокрема за кращу пісню і альбом
Володаркою шести "Греммі" стала британська виконавиця соул АДЕЛЬ.
Вона одержала престижні премії Американської академії звукозапису, зокрема, за кращу пісню року і кращий альбом, повідомляє радіо «Свобода».
Частину церемонії, що відбулася у Лос-Анджелесі, було присвячено пам`яті співачки і актриси Вітні Х`юстон, яка померла у суботу у віці 48 років.
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