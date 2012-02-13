Стів Джобс посмертно отримав премію Греммі

Засновник компанії Apple Стів Джобс був посмертно удостоєний премії Греммі за визначний вклад, внесений ним у розвиток музичної індустрії. На церемонії вручення Греммі організатори відзначили, що Стів Джобс заслужив цю нагороду, зумівши в буквальному сенсі змінити сприйняття музики, фільмів і книг завдяки його творінню - інтернет-магазину iTunes. Інтернет-магазин iTunes став свого роду каталізатором до переходу на цифрову дистрибуцію медіаконтенту, а його плеєри iPod всіх існуючих модифікацій дали поштовх до розвитку даного виду техніки. Отримати нагороду, призначену Стіву Джобсу, на церемонію вручення Греммі прибув Едді Кью, старший віце-президент Apple з інтернет-розробок і глава підрозділу, що розвиває проект iTunes. Зазначимо, Едді Кью і Стів Джобс були не тільки співробітниками та колегами, вони також були друзями. "Музика завжди багато значила для Стіва, і ця нагорода є визнанням його заслуг. Свою любов до музики Стів проніс через усе своє життя, і він не раз говорив, що на його світогляд дуже вплинула група Бітлз і співак Боб Ділан", - сказав Едді Кью. Він також додав, що Джобс завжди хотів повністю змінити спосіб доставки музики до слухачів, йому ніколи не подобалися всі аналогові носії, і в 2001 році був розроблений перший плеєр iPod. Як відомо, десять років тому компанія Apple вже була удостоєна премії Греммі. Того разу, як і зараз, компанія отримала нагороду за великий внесок у розвиток музичної індустрії.

ТСН